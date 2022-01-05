Son dakika haberleri... İzmir Adliyesi çalışanları, adliye şehitlerini video ile andı - Son Dakika

İzmir Adliyesi çalışanları, 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce adliyeye düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can için video hazırladı.

Adliye internet sitesi ve sosyal medyada yayımlanan 3,5 dakikalık videoda, kahramanlığıyla facianın önüne geçerek canını veren polis memuru Fethi Sekin ve saldırı sırasında yaşamını yitiren Musa Can ile ilgili adliye personelinin mesajları yer aldı.

Sekin ve Can'ın fotoğraflarının da yer aldığı videoda, adliyede görev yapan polis ve sağlık ekiplerinin teşekkür mesajlarına da yer verildi.

Videoda, "Huzurumuzu, aydınlığımızı, aldığımız nefesi siz şehitlerimize borçluyuz. Şehitlerimizin kanıyla yoğrulan, aydınlanan bu vatan ve İzmir Adliyesi, sizleri asla unutmadı ve unutmayacak. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun." ifadelerine yer verildi.