Son dakika haberi | İZMİR Asker uğurlamasında kuralları hiçe saydılar - Son Dakika

Asker uğurlamasında kuralları hiçe saydılar

İZMİR Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki büyük bölümünü davul zurnalı asker uğurlamasına gelenlerin oluşturduğu kalabalık maske takma kuralı ihlal ederken, sosyal mesafeyi de hiçe saydı.

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmasıyla birlikte İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (İZOTAŞ) eski hareketli günlerine döndü. Asker uğurlamasıyla birlikte otobüs terminali, bugün öğle saatlerinde yoğunluk daha da arttı. Ancak, dünyayı etkisi altına koronavirüsle mücadele kapsamında uzmanlar sık sık maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarılarına ise aldırış edilmemesi dikkati çekti. Otobüs terminalinde peronda otobüslerinin hareket saatini bekleyenlerin büyük bölümü ile asker uğurlaması yapan yaklaşık 100 kişinin pandemiye karşı alınan önlemlere uymaması şaşkınlık yarattı. Davul ve zurnalar eşliğinde bir araya gelenler, maskesiz ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, halay çekip, dans etti. Asker eğlencesini cep telefonları ile görüntüleyenler de sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken, kutlama 'En büyük asker bizim asker? sloganlarıyla son buldu.