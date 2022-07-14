ALEVLER FABRİKAYA SIÇRADI - Son Dakika
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ALEVLER FABRİKAYA SIÇRADI

14.07.2022 11:02

İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte başlayan yangında alevler bölgedeki süt fabrikasına sıçradı.

İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte başlayan yangında alevler bölgedeki süt fabrikasına sıçradı. Çiftlikteki hayvanlar, tahliye edildi. Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale sürüyor.

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Son dakika haberi! İzmir Bergama'da makilik yangını (3) Son dakika haberi! İzmir Bergama'da makilik yangını (3) İZMİR BERGAMA'DA MAKİLİK YANGINI İZMİR BERGAMA'DA MAKİLİK YANGINI
Kaynak: DHA

Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALEVLER FABRİKAYA SIÇRADI - Son Dakika

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