İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte başlayan yangında alevler bölgedeki süt fabrikasına sıçradı. Çiftlikteki hayvanlar, tahliye edildi. Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale sürüyor.
Kaynak: DHA
Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › ALEVLER FABRİKAYA SIÇRADI - Son Dakika
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