Son dakika haberi! İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı

10.10.2022 18:05
Son dakika haberi! İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sekiz Eylül Mahallesi 126. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Ş.D. ile Mehmet Sür (48) sokakta karşılaştı. Taraflardan Ş.D., olay yerine geldiği araçta bulunan pompalı tüfekle Sür'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sür, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sür, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Suç aletine polis ekiplerince el konulurken, gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Ş.D., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Eylül, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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