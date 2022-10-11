Son dakika haberi: İzmir'de 12 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi: İzmir'de 12 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama

11.10.2022 10:49
Son dakika haberi: İzmir'de 12 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu 2 araçta yapılan aramada, 12 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu 2 araçta yapılan aramada, 12 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hafif ticari araç içinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisinin ardından çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası Kemalpaşa'da durdurulan araçlarda, narkotik köpekler ile yapılan aramalarda; tabanlara gizlenen 12 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi. M.M., İ.B. ve O.C., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Narkotik, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İzmir'de 12 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama - Son Dakika

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