İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu 2 araçta yapılan aramada, 12 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hafif ticari araç içinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisinin ardından çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası Kemalpaşa'da durdurulan araçlarda, narkotik köpekler ile yapılan aramalarda; tabanlara gizlenen 12 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi. M.M., İ.B. ve O.C., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: İzmir'de 12 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama - Son Dakika