İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hafif ticari araç içinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisinin ardından çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası Kemalpaşa'da durdurulan araçlarda, narkotik köpekler ile yapılan aramalarda; tabanlara gizlenen 12 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi. M.M., İ.B. ve O.C., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Narkotik, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: İzmir'de 12 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.