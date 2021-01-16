Son dakika haber: İzmir'de 13 yaşındaki çocuk 20 bin liralık cep telefonu çaldı - Son Dakika

Son dakika haber: İzmir'de 13 yaşındaki çocuk 20 bin liralık cep telefonu çaldı

16.01.2021 08:17

Son dakika haber... İzmir'in Konak ilçesinde cep telefonu satan iş yerinden yaklaşık 20 bin lira değerinde telefon çalan hırsız polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde cep telefonu satan iş yerinden yaklaşık 20 bin lira değerinde telefon çalan hırsız polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay gece saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. İş yerinin kepengini levye yardımı ile kısmen açarak içeriye giren M.A. (13) önce dükkan içerisinde bulunan kasaya yöneldi. Kasada para bulamayan şahıs daha sonra vitrinde bulunan 3 adet cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı. İş yeri alarmının çalması ve polis ekiplerine yapılan ihbarın ardından çevrede araştırma yapan ekipler, hırsızı kıskıvrak çaldığı telefonlar ile birlikte yakaladı.

Öte yandan Olay Yeri İnceleme ekipleri iş yerinde incelemelerde bulunurken, yakalanan hırsız işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

(İHA)

Son dakika haber: İzmir'de 13 yaşındaki çocuk 20 bin liralık cep telefonu çaldı
Son dakika haber: İzmir'de 13 yaşındaki çocuk 20 bin liralık cep telefonu çaldı
Son dakika haber: İzmir'de 13 yaşındaki çocuk 20 bin liralık cep telefonu çaldı
Son dakika haber: İzmir'de 13 yaşındaki çocuk 20 bin liralık cep telefonu çaldı

Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: İzmir'de 13 yaşındaki çocuk 20 bin liralık cep telefonu çaldı - Son Dakika


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