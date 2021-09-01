2 bölgede otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika

2 bölgede otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

İzmir'in Urla ve Aliağa ilçelerinde otluk alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

İzmir'in Urla ve Aliağa ilçelerinde otluk alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Urla Denizli Mahallesi'ne yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su tankeriyle müdahale edildi. Aliağa ilçesi Çaltılıdere mevkisinde bulunan orman dışı otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına da 1 helikopter ve 6 arazöz katıldı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın alanlarında soğutma çalışmaları yürütülüyor.

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