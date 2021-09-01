2 bölgede otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika

İzmir'in Urla ve Aliağa ilçelerinde otluk alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
Urla Denizli Mahallesi'ne yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su tankeriyle müdahale edildi.
Aliağa ilçesi Çaltılıdere mevkisinde bulunan orman dışı otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına da 1 helikopter ve 6 arazöz katıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın alanlarında soğutma çalışmaları yürütülüyor.
Kaynak: AA
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