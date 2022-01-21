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Son dakika haberi: İzmir'de 2021 yılındaki uyuşturucu operasyonlarında 1575 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi: İzmir'de 2021 yılındaki uyuşturucu operasyonlarında 1575 kişi tutuklandı

21.01.2022 13:54
Son dakika haberi: İzmir'de 2021 yılındaki uyuşturucu operasyonlarında 1575 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte 2021 yılında güvenlik güçlerince uyuşturucuya yönelik 25 bin 783 operasyonda 1575 kişinin tutuklandığı söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte 2021 yılında güvenlik güçlerince uyuşturucuya yönelik 25 bin 783 operasyonda 1575 kişinin tutuklandığı söyledi.

Balçova'daki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Köşger, şehrin en önemli sıkıntılarından birinin uyuşturucu olduğunu belirtti.

Uyuşturucunun kentte oldukça yaygın şekilde kullanıldığını tespit ettiklerini aktaran Köşger, gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için bazı projeleri uygulamaya koyduklarını hatırlattı.

Yürüttükleri "Narko Alan" projesinde bazı değişikler yapıldığını anlatan Köşger, "2 bine yakın polis ve diğer birimler belli bölgeleri baskılamaya çalışıyorlar. Burada özellikle çocuklarımızın uyuşturucu maddeye erişimini engellemeye çalışıyorlar." dedi.

İzmir'i hedef alan uyuşturucu tacirlerinin farklı yöntemler kullandığını, yurt dışından deniz yoluyla getirmek suretiyle ülkeye sokmaya çalıştıklarına işaret eden Köşger, sahil güvenlik, jandarma ve polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerini engellemeye çalıştığını ifade etti.

Uyuşturucuyu çocuklardan uzak tutmaya çalıştıklarını aktaran Köşger, şöyle devam etti:

"Uyuşturucuyla mücadelenin esas temeli gençlerimizi bulaştırmamak. Bir kez bulaştıktan sonra veya bağımlı hale geldikten sonra 10 gençten ancak birini rehabilite edebiliyoruz. Yani her türlü tedavi de uygulanmasına rağmen ancak birini kurtarabiliyoruz.

Esas olan uyuşturucuyu bu gençleri ulaştırmadan o 'gençlik koridoru' dediğimiz alandan sağ salim geçirmek ve her birini meslek sahibi yapıp memlekete faydalı hale getirmek. Esas olan bu. Herkesten önce çocuktaki anormallikleri bir anne fark ediyor. Dolayısıyla sıkıntıları olan çocuğu anladığı an bizimle temas kurmasını anlatmaya çalışıyoruz. Çocuğu hiçbir şekilde bağımlı hale getirmeden dar koridordan geçirelim."

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ailelerin de desteğine ihtiyaç duyulduğunu aktaran Köşger, bu konuda hazırladıkları projelere devam edeceklerini dile getirdi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında tespit ettikleri 921 metruk binadan 387'sinin yıkıldığını, 339'unun girişinin kapatıldığını, kalanlarla ilgili işlemlerin devam ettiğini anlatan Köşger, "Kentte 2021 yılında güvenlik güçlerimizce 25 bin 783 operasyonda 1575 kişi tutuklandı. Bu operasyonlarda 26 bin 160 kilogram kimyasal, 2 bin 646 kilogram esrar, 121 kilogram gram metamfetamin, 77 kilo bonzai, 36 kilogram kokain, 6 kilogram eroin, 501 bin 327 sentetik ecza, 52 bin 885 uyuşturucu hap, 7 bin 253 captagon, 483 ruhsatsız tabanca, 187 uzun namlulu silah ile 9 bin 807 tabanca ele geçirildi." diye konuştu.

Toplantıda daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığından Yarbay Umut Doğançay, Jandarma Albay Atıl Bayram ve 2. Sınıf Emniyet Müdürü Kaan Çoşkun yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atalay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Vali Yardımcıları Hulusi Doğan ile Barış Demirtaş katıldı.

Son dakika haberi: İzmir'de 2021 yılındaki uyuşturucu operasyonlarında 1575 kişi tutuklandı
Son dakika haberi: İzmir'de 2021 yılındaki uyuşturucu operasyonlarında 1575 kişi tutuklandı
Son dakika haberi: İzmir'de 2021 yılındaki uyuşturucu operasyonlarında 1575 kişi tutuklandı
Son dakika haberi: İzmir'de 2021 yılındaki uyuşturucu operasyonlarında 1575 kişi tutuklandı

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Yavuz Selim Köşger, Sahil Güvenlik, Uyuşturucu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İzmir'de 2021 yılındaki uyuşturucu operasyonlarında 1575 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İzmir'de 2021 yılındaki uyuşturucu operasyonlarında 1575 kişi tutuklandı - Son Dakika
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