İzmir'de 3 aracı kundakladığı iddia edilen zihinsel engelli gözaltında - Son Dakika

İzmir'de 3 aracı kundakladığı iddia edilen zihinsel engelli gözaltında

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 3 aracı kundakladığı iddiasıyla, zihinsel engelli 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Yalı Mahallesi 6494 sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki 45 SB 3590 plakalı minibüsün yandığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bu sırada alevler, 35 AC 5942 plakalı araca da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlardaki yangını kontrol altına aldı.

1 araç daha yandı

Olayın kundaklama olabileceği üzerinde duran ekiplerin araştırma yaptığı esnada, sokağa yakın olan 6285 sokakta bir aracın daha yandığı öğrenildi. Olay yerine giden ekipler, otomobile yangın tüpleriyle müdahale ederken, sokakta kaçmaya çalışan zihinsel engelli 1 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. Otomobil de kullanılamaz hale gelirken, ismi henüz belirlenemeyen zihinsel engelli kişinin araçları yakıp kaçtığı öne sürüldü.