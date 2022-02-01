Üye Girişi
Son dakika haberi... İzmir'de 4 katlı binada yangın paniği - Son Dakika

Son dakika haberi... İzmir'de 4 katlı binada yangın paniği

01.02.2022 17:12

Son dakika gelişmesine göre İzmir'de 4 katlı binada yangın paniğiİZMİR İzmir'in Karşıyaka ilçesinde içerisinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın korkuttu.

İzmir'de 4 katlı binada yangın paniği

İZMİR İzmir'in Karşıyaka ilçesinde içerisinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.00 sıralında Tuna Mahallesi, Mehmet İhsan Zeyrek sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Daireden dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesiyle söndürüldü. Yanan dairede kimsenin bulunmaması sebebiyle can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberi... İzmir'de 4 katlı binada yangın paniği
Son dakika haberi... İzmir'de 4 katlı binada yangın paniği
Son dakika haberi... İzmir'de 4 katlı binada yangın paniği
Son dakika haberi... İzmir'de 4 katlı binada yangın paniği

YORUMLAR
500

Karşıyaka, İtfaiye, Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İzmir'de 4 katlı binada yangın paniği - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:28 2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş
17:15 Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
16:58 Galatasaray'dan transfer üstüne transfer! Gomis'ten sonra bir gol makinesi de Ukrayna'dan geliyor
16:56 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmen göreve başladı!
16:52 Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
16:45 Altının kilogramı 780 bin 500 liraya çıktı
16:43 Elektrikli otomobil devi Tesla, yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 54 bin aracını geri çağırıyor
16:40 Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin net görüntüleri ortaya çıktı
16:36 Fenerbahçe ile anlaşma sağlandı mı? Podolski: Joachim Löw, Türkiye'de mutlu olacaktır
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 17:41:19. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... İzmir'de 4 katlı binada yangın paniği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement