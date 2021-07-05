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Son dakika haberi: İzmir'de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Son dakika haberi: İzmir'de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı

05.07.2021 16:53
Son dakika haberi: İzmir'de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı, System.String[]

Son dakika haberine göre İzmir'de 4 yaşındaki kızını, yüzüne başörtüsü ve yastıkla bastırarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Betül F, hakim karşısına çıktı.

İzmir'de 4 yaşındaki kızını, yüzüne başörtüsü ve yastıkla bastırarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Betül F, hakim karşısına çıktı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Betül F, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildiği için katılamadı.

Sanığın eski eşi Mert Erdamar, iki oğlu, maktulün dedesi Kemal Erdamar, avukatlar ve tanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen Mert Erdamar "En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu canilerin topluma dönmesini istemiyorum." dedi.

Dede Kemal Erdamar da torununu bulduğunda hareketsiz yattığını, hemen kucaklayarak hastaneye götürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Oğlum ve Betül F. aynı yerde çalışıyordu. Kendisi perşembe günü işe gitmemiş. Çaycı oğlumu arayıp işe gelmediğini söylemiş. Oğlum bana evlerine gidip bakmamı söyledi. Eve gittim kapıyı küçük oğlu açtı. 'Bahar nerede' diye sordum. 'Uyuyor, uyanmıyor' dedi. Annesinin yatağında sırt üstü yatıyordu. Kaldırdım, ağzından kan geldi. Hemen komşumuzla birlikte Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdük. Doktorlar müdahale etti ama kurtulamadı. Doktorlar gece 2-3 gibi ölmüş olabileceğini söylediler. Ben torunum için her şeyi yapardım. Davacıyız, en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz."

Sanığın büyük oğlu E.A. ise, annesinin olaydan önce bir süredir ağlama krizleri yaşadığını kaydederek, "Olay akşamı Mert Erdamar bize gelmişti. Balkonda oturduk dondurma yedik. Sonra Mert Erdamar evine gitti. Ben odama geçtim. Annem kardeşimle yatak odasına gitti. Saat 5'e kadar oyun oynadım. Sonra salona gidip uyudum. Annemi hiç görmedim. Sabah annemin işe gittiğini düşündüm. Dedesi her gün olduğu gibi kardeşimi almaya gelmişti. Çığlık sesleriyle uyandım. Ne olduğunu anlamadım. Annemi balkonda buldum. Balkondan aşağı sarkmıştı. Annemin yüzünü çok kötü görmüştüm. Çok fazla şişti. Kardeşime ne olduğunu sordum, bilmediğini söyledi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'de 11 Haziran 2020'de hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki kızın öldüğünün belirlenmesi üzerine anne Betül F, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet, baş örtüsü, Mahkeme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İzmir'de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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