Üye Girişi
Son dakika haberi! İzmir'de 50 milyon liralık 'kaçak sigara' operasyonu (2) - Son Dakika

Son dakika haberi! İzmir'de 50 milyon liralık 'kaçak sigara' operasyonu (2)

01.02.2022 15:48
Son dakika haberi! İzmir'de 50 milyon liralık 'kaçak sigara' operasyonu (2)

Gelen son dakika haberlerine göre DAKİKADA 2 BİN SİGARA İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaklaşık 50 milyon liralık kaçak tütün, doldurulmuş sigara ve çeşitli malzemelerin ele geçirildiği imalathanede;

DAKİKADA 2 BİN SİGARA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaklaşık 50 milyon liralık kaçak tütün, doldurulmuş sigara ve çeşitli malzemelerin ele geçirildiği imalathanede; 1 dakikada 2 bin doldurulmuş sigara üretildiği, bunların 2- 4 bin sigara kapasiteli tablalara koyularak, kaçakçılara gönderildiği belirtildi.

Hakkında işlem yapılan kişi sayısının artabileceği ve polisin operasyonlarının sürdürdüğü öğrenildi.

Davut CAN/ İZMİR,


YORUMLAR
500

Sigara, Tütün, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İzmir'de 50 milyon liralık 'kaçak sigara' operasyonu (2) - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:46 Ormanda tecavüz ettiği genç kızı öldürmüştü! Cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
15:45 Çalışanların kontak kapattığı Yurtiçi Kargo "yüzde 46" zam yaptık dedi! Çalışanlar, aldıkları ücretleri yayınladı
15:38 Destan'da bugün neler olacak? Akkız'ın Pençe olduğunu öğrenen Alpagu Han öfkeden deliye dönecek
15:38 Mamutlar dünyaya geri mi dönüyor! Mamut genleri ile Asya fillerinin DNA'ları birleştirilecek
15:36 Rize Başkanı'ndan yıldız futbolcusuna benzeri görülmemiş suçlama: 100 Euro'ya pozitif rapor aldı
15:31 Elektrikte indirimli tarifenin 201 kilovata çıkmasına uzman yorumu: En fazla iki ampullük!
15:21 Olası savaş halinde 1 milyon Ukraynalının Polonya'ya göç etmesi bekleniyor
15:18 Fahrettin Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti
15:14 Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Safiye, evliliği için önemli bir adım atacak
15:13 Sosyal medyada tanıştılar, apart otelde buluştular! Sabah, genç kadın adamın ölüsüyle karşılaşıp hayatının şokunu yaşadı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 15:53:53. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! İzmir'de 50 milyon liralık 'kaçak sigara' operasyonu (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement