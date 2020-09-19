Son dakika haberi: İzmir'de 8 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümü - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre, evde bir şeyler yedikten sonra rahatsızlanan 8 yaşındaki kız çocuğu, hemşire ablasının ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çocuğun şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saat 07.30 sıralarında Gürpınar Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde bir şeyler yedikten sonra rahatsızlanan Hira Nur Koç'a (8), ilk müdahalesi hemşire olan ablası tarafından yapıldı. Daha sonra adrese çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, 8 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatılırken, Koç'un kesin ölüm sebebi İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. - İZMİR