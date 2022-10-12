Son dakika haberi! İZMİR'DE 86 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 5 ORGANİZATÖRE GÖZALTI

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli düzenlediği operasyonda 86 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İstanbul'dan İzmir'e gelen bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan İtalya'ya gideceği bilgisine ulaştı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı İHA destekli operasyon düzenlendi.

Havadan İHA, karadan ise fiziki olarak takip edilen 1 kamyon, 1 minibüs ve 2 otomobil, geçen 9 Ekim'de, Seferihisar'ın Doğanbey Mahallesi'nde durduruldu. Organizatör olduğu tespit edilen U.Ö., A.F.S., A.K., V.Y. ve F.Ö. gözaltına alındı. Ayrıca 69'u Afganistan, 7'si Suriye, 6'sı Mısır, 3'ü Filistin ve 1'i de İran uyruklu toplam 86 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, adli ve idari işlemleri tamamlanarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 5 organizatörün jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.