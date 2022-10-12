Son dakika haberi! İZMİR'DE 86 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 5 ORGANİZATÖRE GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haberi! İZMİR'DE 86 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 5 ORGANİZATÖRE GÖZALTI

12.10.2022 12:56

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli düzenlediği operasyonda 86 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli düzenlediği operasyonda 86 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İstanbul'dan İzmir'e gelen bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan İtalya'ya gideceği bilgisine ulaştı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı İHA destekli operasyon düzenlendi.

Havadan İHA, karadan ise fiziki olarak takip edilen 1 kamyon, 1 minibüs ve 2 otomobil, geçen 9 Ekim'de, Seferihisar'ın Doğanbey Mahallesi'nde durduruldu. Organizatör olduğu tespit edilen U.Ö., A.F.S., A.K., V.Y. ve F.Ö. gözaltına alındı. Ayrıca 69'u Afganistan, 7'si Suriye, 6'sı Mısır, 3'ü Filistin ve 1'i de İran uyruklu toplam 86 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, adli ve idari işlemleri tamamlanarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 5 organizatörün jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

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Son Dakika | İzmir'de 86 kaçak göçmen yakalandı; 5 organizatöre gözaltı Son Dakika | İzmir'de 86 kaçak göçmen yakalandı; 5 organizatöre gözaltı Son dakika gündem: 86 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheliler tutuklandı Son dakika gündem: 86 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheliler tutuklandı
Kaynak: DHA

İnsansız Hava Aracı, Seferihisar, Göçmen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İZMİR'DE 86 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 5 ORGANİZATÖRE GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İZMİR'DE 86 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 5 ORGANİZATÖRE GÖZALTI - Son Dakika
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