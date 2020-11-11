Son dakika haberi... İzmir'de 900 litre kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi... İzmir'de 900 litre kaçak şarap ele geçirildi
11.11.2020 09:50
Son dakika haberler... İzmir'in Seferihisar ilçesinde jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda 900 litre kaçak şarap ele geçirdi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda 900 litre kaçak şarap ele geçirdi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı alkollü içki üretimi ve tüketiminden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Seferihisar ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde operasyon yaptı. Operasyonda 900 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Olayla ilgili ise bir kişi hakkında gözaltına alındı. - İZMİR
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