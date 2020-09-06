Son dakika haberi | İzmir'de açık deniz balıkçılık turnuvası başladı - Son Dakika

Son dakika haberi | İzmir'de açık deniz balıkçılık turnuvası başladı

Son dakika kültür sanat haberine göre Avrupa'nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen ve bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel kurallarla gerçekleştirilen Tuna Masters Teos'a katılan tekneler Sığacık Körfezi'nden açıldı.

Son dakika haberi | İzmir'de açık deniz balıkçılık turnuvası başladı, System.String[]

Avrupa'nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen ve bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel kurallarla gerçekleştirilen Tuna Masters Teos'a katılan tekneler Sığacık Körfezi'nden açıldı.

Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi Teos Marina'ya gelen balıkçılar, fırtına nedeniyle 1 gün ertelenen yarışmada bugün denize çıktı.

Salgın nedeniyle turnuva alanına sadece yarışmacılar ve yakınları alınırken Sığacık Körfezi'ne açılan 55 ekip, gün sonunda Teos Marina'ya 7 bluefin orkinos ile döndü.

Teos Marina turnuva alanına getirilen balıklar boy ve ağırlık kriterlerine göre hakem heyeti tarafından değerlendirildi.

Tuna Masters Teos Devler Ligi'nde, "Dorado" adlı tekneyle turnuvaya katılan Turgut Konukoğlu, Hilmi Akın, Hasan Yazıcı ve Muhammet Şişman'dan oluşan takımın yakaladığı 60,8 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı, yarışın ilk gününün en büyük balığı oldu.

Bu yıl da birçok ünlü ismin yer aldığı turnuvada takımlar 7 Eylül sabahı "Altın Kemer" için büyük balığın peşine düşecek.

"Altın kemer"e giden yolda ilk etap olan Tuna Masters Teos'ta alınan sonuçlarla gelecek hafta gerçekleşecek "Tuna Masters Alaçatı" etabı sonuçları toplanarak yılın "Tuna Masters of the Year" takımı belirlenecek.

Her iki turnuvada (Teos ve Alaçatı) yakalanan balıklar ve toplanan puanlarla kazanan takım, 1 yıl boyunca şampiyonluk kemerini taşıyacak.

Seferihisar, Balıkçılık, Marina, Avrupa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 23:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi | İzmir'de açık deniz balıkçılık turnuvası başladı - Son Dakika

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