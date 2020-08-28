Kandemir'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Araçta sıkışan ve hayatını kaybettiği belirlenen sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Harun Kandemir (57) yönetimindeki 35 VU 954 plakalı otomobil, Üniversite Caddesi 'nde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

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