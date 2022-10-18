Evde yapılan aramada çok sayıda sentetik ecza ürünü ve 440 gram esrar ele geçirildi. Evdeki R.İ ile oğlu C.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir haber | Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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