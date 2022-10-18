İzmir haber | Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir haber | Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

18.10.2022 10:35

İzmir haberi... İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 440 gram esrar, sentetik ecza ürünleri ele geçirildi, anne ve oğlu gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 440 gram esrar, sentetik ecza ürünleri ele geçirildi, anne ve oğlu gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada çok sayıda sentetik ecza ürünü ve 440 gram esrar ele geçirildi. Evdeki R.İ ile oğlu C.İ. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir haber | Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haber | Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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