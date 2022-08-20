Yaralanan astsubay Erdem Bakışkan Tire Devlet Hastanesi 'ne kaldırılmış, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Astsubayı yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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