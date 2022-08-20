Astsubayı yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Astsubayı yaralayan şüpheli tutuklandı

20.08.2022 19:33

Bayındır ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma astsubayı yaralayan zanlı tutuklandı.

Bayındır ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma astsubayı yaralayan zanlı tutuklandı.

Bayındır İlçe Jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonu sırasında av tüfeğiyle jandarma astsubay Erdem Bakışkan'ı yaralayan İbrahim K. (45), işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Ödemiş T Tipi Cezaevi'ne gönderilen İbrahim K. hakkında önceden uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Bayındır İlçe Jandarma ekiplerinin, Pınarlı Mahallesi kırsal alanında 18 Ağustos'ta düzenlediği uyuşturucu operasyonu sırasında av tüfeğiyle ateş açarak jandarma astsubay Erdem Bakışkan'ı yaralayan İbrahim K, Tire ilçesinde yakalanmıştı.

Yaralanan astsubay Erdem Bakışkan Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Bakışkan'ın tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Ankara'da bir evde tarihi eser niteliğinde eşyalar ve uyuşturucu ele geçirildi Ankara'da bir evde tarihi eser niteliğinde eşyalar ve uyuşturucu ele geçirildi Manisa'da 28 yıl hapis cezası olan şüpheli kimlik sorgusunda yakalandı Manisa'da 28 yıl hapis cezası olan şüpheli kimlik sorgusunda yakalandı 10 ayrı suç kaydı bulunan firari hükümlü mısır tarlasında yakalandı 10 ayrı suç kaydı bulunan firari hükümlü mısır tarlasında yakalandı

Jandarma, Hisarcık, Bayındır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Astsubayı yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:46 Konya'da hayvan barınağında köpekleri katleden 2 cani, tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:44 Konya'daki köpek katliamına Emine Erdoğan'dan tepki: Şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum
18:21 Senegal'e de kaybeden Katar, Dünya Kupası grup aşamalarında en çok maç kaybeden ev sahibi ülke oldu
18:09 6'lı masa ortağı, aday için tarih verdi: Seçim sath-ı mailine girdikçe, ısındıkça ocak ayından sonra cumhurbaşkanı adayımız açıklanır
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna ederek, evine gönderdi
17:37 Konya'da köpekleri kürekle katleden canilere mahkeme şoku! Savunacak avukat bulunamaması nedeniyle dava başlayamadı
17:31 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Cristiano Ronaldo sözleri: Şu anda alamayız
17:26 Görüntü Brezilya'dan! Sahilde yürüyen çift, kumdan fırlayan parmakları görünce dehşete düştü
17:19 Dünya Kupası'ndaki ilk maçın sakatlanan Brezilyalı yıldız Neymar, son 16 turuna dek takımdan ayrı kalacak
17:12 Samsun'da oğlunun öğretmeni tarafından şiddete uğradığını duyan baba, okulu basıp öğretmeni tekme tokat dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2022 19:18:06. #1.12#
SON DAKİKA: Astsubayı yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement