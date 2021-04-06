İzmir'de barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı - Son Dakika

İzmir'de barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı

06.04.2021 04:28

İZMİR'in Konak ilçesinde çocuk kavgasına aile büyüklerinin katılmasıyla çıkan gerginliğin sona erdirilmesi amacıyla yapılan girişim sonucu iki aile barışmak amacıyla bir araya geldi.

İZMİR'in Konak ilçesinde çocuk kavgasına aile büyüklerinin katılmasıyla çıkan gerginliğin sona erdirilmesi amacıyla yapılan girişim sonucu iki aile barışmak amacıyla bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma bir anda tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, olayda 2'si ağır 6 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Zafertepe Mahallesi 536 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde iki aileye mensup çocuklar arasında çıkan kavgaya büyükler de karışınca gerginlik yaşandı. Aradaki husumetin büyümemesi için çevredeki ortak arkadaşlarının girişimi ile iki aile barışmak amacıyla bir araya geldi. Barış görüşmesi sırasında taraflar arasındaki gerginliğin artmasıyla sözlü tartışma başladı. Hakaret eden aile bireyleri, ardından tekme-yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı.

BARIŞMAK İÇİN BULUŞTULAR, SİLAHLARLA ATEŞ AÇTILAR

Aileleri barıştırmak amacıyla buluşturan yakınlarının ayırmaya çalışmasına rağmen tekme ve yumruklu kavga, bir anda bıçak ve silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabanca ile açılan ateş sonucu Muhammet B. (27), Zübeyde B. (22), Hamide B. (62), Serkan İ. (32), Burhan B. (21) ve Ramazan Y. (44) vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçma ve mermilerle yaralandı.

4 KİŞİ SAÇMA İLE 2 KİŞİ İSE MERMİ İLE YARALANDI

Çevrede oturanların panik ve korku yaşadığı olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, yaralıların bazıları ambulans ile bazıları ise vatandaşlar tarafından hastanelere götürüldü. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ramazan Y. ve Hamide B.'nin ayağından, Zübeyde B. ve Muhammed B.'nin göğsünden saçma ile yaralandığı öğrenildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan tabancadan açılan ateş ile vuruldukları belirlenen Burhan B.'nin sol dizinden, Serkan İ.'nin ise göğsünden yaralandığı bildirildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan, Serkan İ. ile Muhammed B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TEKNİK TAKİP İLE YAKALANDI

Silahlı çatışma ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, polis ekipleri olayın meydana geldiği sokakta incelemelerde bulundu. Olay yerinde çatışma sırasında kullanılan silahlara ait çok sayıda boş kartuş ve kovan bulundu. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, olaya karıştığı iddia edilen Ali İ. ve Muhammed İ. suç aletleri ile birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

KAVGA ANI VATANDAŞLAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Barışmak için bir araya gelen iki ailenin, gerginliğin artmasıyla tekme ve tokat atarak kavga ettikleri ilk anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, aileler barışmak için yaptıkları görüşme sırasında gerginlik yaşanınca aile bireylerinin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı
İzmir'de barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı
İzmir'de barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı
İzmir'de barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı
İzmir'de barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı
İzmir'de barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı
İzmir'de barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı
İzmir'de barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı
İzmir'de barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı
İzmir'de barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı
İzmir'de barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı

Hisarcık, Silah, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı - Son Dakika


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