Ekipler, ifadeler doğrultusunda olayla ilgili olduğu belirtilen B.Y'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, ailesinin bir süre önce Hüseyin Ö. için kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Hüseyin Ö'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler yaptığı incelemede, başında darp izi olan Hüseyin Ö'nün (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ümit Mahallesi'nden geçen İzmir- İstanbul otoyolu viyadük altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112'ye bildirildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... İzmir'de başında darp izi olan bir kişi viyadük altında ölü bulundu - Son Dakika

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