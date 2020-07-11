Son dakika haberi! İzmir'de bıçaklı kavga 1 ağır yaralı - Son Dakika

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma kanlı bitti. Olayda, Çağdaş N. tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, Basın Sitesi Mahallesi 146 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan O.S. ve Çağdaş N. arasında başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya döndü. O.S. yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, Çağdaş N.'yi bıçakladı. Olayda ağır yaralanan Çağdaş N. ambulans ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çağdaş N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili şüpheli O.S.'nin ise gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.