İZMİR'DE BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ - Son Dakika
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İZMİR'DE BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ

27.09.2022 21:30

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde sokakta tartıştığı H.B., tarafından kalbinden bıçakla yaralanan S.Y. (27), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde sokakta tartıştığı H.B., tarafından kalbinden bıçakla yaralanan S.Y. (27), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen pazar günü gece geç saatlerde Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. sokakta karşılaşan H.B. (26) ile S.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle bıçak darbesiyle kalbinden yaralanan S.Y., ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli H.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Durumu ağır olan S.Y., doktorların çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU, TUTUKLANDI

Olayın şüphelisi H.B. ise bugün sabah saatlerinde ilçe emniyet müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Kemalpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DE BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ - Son Dakika
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