Son dakika haberi! İzmir'de bir evde 1600 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! İzmir'de bir evde 1600 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

27.01.2021 15:09
Son dakika haberi! İzmir'de bir evde 1600 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı, System.String[]

Son dakika habere göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir evde 1600 gram esrar ele geçirildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir evde 1600 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersinalanı Mahallesi'ndeki ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı ve ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Belirtilen adrese düzenlenen operasyonda 1600 gram esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör, 3 mermi ve hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.

Jandarma, ikametteki G.S'yi gözaltına aldı.

İncelemede zanlının, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

Ruhsatsız Silah, Seferihisar, İzmir, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İzmir'de bir evde 1600 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız Ebru Gündeş hakkında kritik karar! Yalı davasından tamamen aklandı Kısıtlamada kapalı olması gereken restoranda arkadaşlarıyla kaz yiyen Tanju Çolak'ın paylaşımı tepki çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranlar için destek müjdesi: 40 bin liraya kadar ödeme yapacağız Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüsün çarptığı anlar kamerada Camını kırarak girdiği evde eski eşini öldüren zanlı kendisini böyle savundu: Aldattığını düşündüm
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı         
14:57
Koronavirüsü atlattı, Guillain Barre Sendromu'na yakalandı! Doktoru konuştu: Nadir görülen bir durum Koronavirüsü atlattı, Guillain Barre Sendromu'na yakalandı! Doktoru konuştu: Nadir görülen bir durum         
14:14
Marketlere yeni düzenleme geliyor: Bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak Marketlere yeni düzenleme geliyor: Bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak         
14:07
Galatasaray, Diagne'nin transferi için West Bromwich'le anlaşma sağladı Galatasaray, Diagne'nin transferi için West Bromwich'le anlaşma sağladı         
13:50
İşsizlikten isyan eden ünlü model İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi         
13:47
Keban HES, 2020'de ülke ekonomisine 450 milyon dolar katkı sundu Keban HES, 2020'de ülke ekonomisine 450 milyon dolar katkı sundu         
13:09
Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı         
12:58
Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı         
12:27
Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu         
12:23
Randevu vaadiyle dolandırdıkları adamı gasbederek ormanlık alana terk eden çete çökertildi Randevu vaadiyle dolandırdıkları adamı gasbederek ormanlık alana terk eden çete çökertildi         
12:03
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı         
11:08
Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu         
11:05
Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler         
10:19
Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor         
08:56
Volkswagen'in kamyon üreticisi MAN, Almanya'da 3 bin 500 çalışanı işten çıkaracak Volkswagen'in kamyon üreticisi MAN, Almanya'da 3 bin 500 çalışanı işten çıkaracak         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 15:37:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! İzmir'de bir evde 1600 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei