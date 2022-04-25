Son dakika haberi! İzmir'de bir kağıt fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi! İzmir'de bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

25.04.2022 20:31
Son dakika haberi! İzmir'de bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

Son dakika haber: İzmir'in Tire ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İzmir'in Tire ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tire- Ödemiş kara yolundaki bir kağıt fabrikasında hurda kağıtların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesinin ardından fabrika çalışanları itfaiyeye haber verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İzmir'de bir kağıt fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika


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