Son dakika haberi | İzmir'de bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi | İzmir'de bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu

26.03.2022 12:26
Son dakika haberi | İzmir'de bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, bıçaklanmış halde ölü bulundu.

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili aynı evde bulunan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Akıncılar Mahallesi 545 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre bir apartmanda çığlık sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde evde bulunan Erkan Dönmez (45)'i kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Dönmez'in bıçakla yaralandıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde bulunan kadın gözaltına alındı

Olayla ilgili evde bulunan Deniz T. (43) adlı kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay öncesinde Erkan Dönmez ve Deniz T.'nin birlikte alkol aldıktan sonra kavga ettikleri iddia edildi.

Erkan Dönmez'in cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morgun kaldırılırken, şüpheli Deniz T. adlı kadın, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. - İZMİR

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Erkan Dönmez, Akıncılar, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İzmir'de bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu - Son Dakika


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