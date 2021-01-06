Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

06.01.2021 22:19

İzmir'in Karabağlar ilçesinde babasını bıçaklayarak ölümüne neden olan kişi polis ekiplerine teslim oldu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde babasını bıçaklayarak ölümüne neden olan kişi polis ekiplerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, B.A. (43) ile babası Orhan A. (78) arasında Reis Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A, babasını bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından polis karakoluna giden zanlı, durumu ekiplere bildirdi.

Bunun üzerine söz konusu adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada B.A'nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Öte yandan, zanlının ifadesinde, babasının uzun süredir kendisine kötü davrandığını ileri sürerek, öğle saatlerinde yine tartıştıklarını ve bunun üzerine onu bıçakla öldürdüğünü söylediği belirtildi.

B.A'nın ayrıca, olaydan sonra ellerini yıkayıp, elbiselerini değiştirdikten sonra polis karakoluna gidip suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Karabağlar, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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