Son dakika haberi! İzmir'de çatıda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını, diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Mahallesi'nde iş yerlerinin bulunduğu 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

İzmir 'in Buca ilçesinde nargile közünün neden olduğu iddia edilen çatıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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