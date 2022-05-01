İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

01.05.2022 14:37

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak icra edilen çalışmalar çerçevesinde; Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan bir evde, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan şüpheli şahısların bulunduğu bilgisi alındı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda dün İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyonla belirlenen adreste 16 şüpheli yakalandı. Söz konusu şüpheliler hakkında yapılan araştırma ve teşhis işlemleri sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı bulunamayan 6 şüpheliye "yasadışı bulunma" suçundan idari işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. - İZMİR

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

YORUMLAR
500
İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı İzmir'de Terör Örgütü Propagandasına 13 Gözaltı İzmir'de Terör Örgütü Propagandasına 13 Gözaltı

Jandarma, Terör, İzmir, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
14:43 Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, derin sırt dekolteli pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
14:17 Salgın nedeniyle düğünlerini iptal eden çift, para iadesi istedi! Mahkeme gelin ve damadı haklı buldu
13:48 Sette kaza geçirmişti! Furkan Andıç 3 saat süren bir operasyon geçirdi
13:44 Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı sonrası sert açıklama: En hafif tabirle çağ dışı bir görüntü
13:16 Açtıktan 10 gün sonra kuruyor! Şakayıkları koparmanın cezası 109 bin lira
13:11 Putin hakkında çarpıcı iddia: Kanser tedavisi için ameliyat olacak
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 14:48:49. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement