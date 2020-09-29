İzmir'in Balçova ilçesinde bir depoda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Onur Mahallesi Fulya Sokak'taki dört katlı apartmanın önündeki tahta atıklar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangın kısa sürede Kazım Alkan'a ait olduğu öğrenilen depoya ve üst katındaki eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmandaki bir kişiyi tahliye etti.

Yangın nedeniyle depo ve depo önünde park halindeki 35 Y 4874 plakalı kamyonette hasar oluştu.

Öte yandan depo önündeki atıkların kaldırılması için zabıtaların dün Alkan'a uyarıda bulunduğu belirtildi.