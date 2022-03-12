Son dakika haberi! İzmir'de deprem sonrası boşaltılan binada üzerine asansör düşen kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! İzmir'de deprem sonrası boşaltılan binada üzerine asansör düşen kişi öldü

12.03.2022 16:12
Son dakika haberi! İzmir'de deprem sonrası boşaltılan binada üzerine asansör düşen kişi öldü

Son dakika haberleri: İzmir'in Bornova ilçesinde depremde hasar gördüğü için boşaltılan binada hurda demir toplayan kişi, asansörün üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde depremde hasar gördüğü için boşaltılan binada hurda demir toplayan kişi, asansörün üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Gediz Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanda bir kişinin asansörün altında kaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekibi, asansör kabininin altında kalan Tarık Ergön'ün (28) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ergön'ün iki kişiyle hurda malzeme toplamak üzere binaya girdiği, asansör boşluğundan hurda demir çıkardığı sırada düşen kabinin altında kaldığı öğrenildi.

Olay sırasında apartmanın dışında oldukları belirtilen iki kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ergön'ün olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

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Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İzmir'de deprem sonrası boşaltılan binada üzerine asansör düşen kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İzmir'de deprem sonrası boşaltılan binada üzerine asansör düşen kişi öldü - Son Dakika
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