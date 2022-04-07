Son dakika haberi: İzmir'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: İzmir'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti

07.04.2022 21:42
Son dakika haberi: İzmir'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Tire ilçesi Kazantepe mevkiinde meydana geldi. Bölgedeki bir çiftlikte işçi olarak çalıştıkları öğrenilen Abdulkerim Asvad ve Vidad Muhaymid isimli çift, iddiaya göre tepede bulunan çiftlikten traktörle indikleri sırada kontrolden çıkan traktör kenarındaki ağaca çarpıp takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşsa da traktörün altında kalan çift olay yerinde can verdi. Olay yerine itfaiye, AKS ve ambulans sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden çiftin Suriyeli oldukları öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

Son dakika haberi: İzmir'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika haberi: İzmir'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika haberi: İzmir'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika haberi: İzmir'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika haberi: İzmir'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti

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İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İzmir'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti - Son Dakika


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