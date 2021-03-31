Son dakika haberleri | İzmir'de DHKP/C operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika habere göre İzmir'de DHKP/C operasyonu: 9 gözaltı İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli 10 kişiden 9'u yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de DHKP/C operasyonu: 9 gözaltı İZMİR - İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli 10 kişiden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik İzmir ilinde faaliyet gösteren ve DHKP/C terör örgütü mensuplarını ikametlerinde barındıran, terör örgütüne eleman temin eden, maddi destek sağladığı tespit edilen toplam 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak bu sabah operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Son Dakika

Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı

Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı

Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin

Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı

Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı

Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu