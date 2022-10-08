Son dakika haberi | İzmir'de doktora sopalı saldırıda 3 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi | İzmir'de doktora sopalı saldırıda 3 tutuklama

08.10.2022 20:44
Son dakika haberi | İzmir'de doktora sopalı saldırıda 3 tutuklama

Son dakika haberleri: İzmir'de daha önce başka bir doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod verdiği hasta ve yakınları tarafından Aile Hekimi Ekin Hürel Günay'ın iş çıkışında sopalı saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'de daha önce başka bir doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod verdiği hasta ve yakınları tarafından Aile Hekimi Ekin Hürel Günay'ın iş çıkışında sopalı saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Ağustos tarihinde Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hastanın bir doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod veren Aile Hekimi Ekin Hürel Günay, bu olaydan bir ay sonra beyaz kod verilen hasta ve yanındaki iki kişinin sopalı saldırısına uğradı. İş çıkışı saldırganlar tarafından öldüresiye darp edilen 48 yaşındaki hekim, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından tekerlekli sandalye ve boyunlukla bugün taburcu edildi.

Tutuklandılar

Olaya karıştığı ileri sürülen şüpheliler S.A., F.A. ve S.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İzmir'de doktora sopalı saldırıda 3 tutuklama - Son Dakika

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