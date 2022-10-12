Son dakika haberi | İzmir'de doktorun 3 zanlı tarafından sopalarla darp edilmesi kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi | İzmir'de doktorun 3 zanlı tarafından sopalarla darp edilmesi kamerada

12.10.2022 21:30
Son dakika haberi | İzmir'de doktorun 3 zanlı tarafından sopalarla darp edilmesi kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'de daha önce başka bir doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod verdiği hasta ve yakınları tarafından Aile Hekimi Ekin Hürel Günay'ın iş çıkışında sopalı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'de daha önce başka bir doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod verdiği hasta ve yakınları tarafından Aile Hekimi Ekin Hürel Günay'ın iş çıkışında sopalı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Ağustos tarihinde Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hastanın bir doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod veren Aile Hekimi Ekin Hürel Günay, bu olaydan bir ay sonra beyaz kod verilen hasta ve yanındaki iki kişinin sopalı saldırısına uğradı. İş çıkışı saldırganlar tarafından öldüresiye darp edilen 48 yaşındaki hekim, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından tekerlekli sandalye ve boyunlukla taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan S.A., F.A. ve S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından 8 Ekim'de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Saldırı anı kamerada

Doktor Günay'ın uğradığı sopalı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Günay'ın geri manevra yaparak aracını sokağa park ettiği esnada, minibüsteki 3 zanlı yol kenarına park ettikleri araçtan inerek hızlıca doktorun bulunduğu sokağa koşuyor. Ellerindeki soplarla defalarca doktora vuran şüpheliler, Günay'ın baygınlık geçirmesinin ardından minibüse binerek hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Olayın ardından çevredeki vatandaşların da doktor Günay'ın yardımına koştuğu görülüyor. - İZMİR

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Son dakika haberi | Doktorun 3 zanlı tarafından sopayla darbedildiği anlar güvenlik kamerasında Son dakika haberi | Doktorun 3 zanlı tarafından sopayla darbedildiği anlar güvenlik kamerasında 3 KARDEŞİN DARBETTİĞİ DOKTOR: NEDEN BU ÖFKE, ŞİDDET 3 KARDEŞİN DARBETTİĞİ DOKTOR: NEDEN BU ÖFKE, ŞİDDET
Kaynak: İHA

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İzmir'de doktorun 3 zanlı tarafından sopalarla darp edilmesi kamerada - Son Dakika

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