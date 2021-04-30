İzmir'in Konak ilçesinde saç boyası kutusu içine uyuşturucu saklayan kadın yakalandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, Güney Mahallesinde şüphelendikleri N.U'yu durdurdu.
Kadının elindeki poşeti arayan ekipler, saç boyası kutusu içine saklanmış yaklaşık 200 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri sürüyor
Kaynak: AA
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