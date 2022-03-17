Son dakika haberi | İzmir'de emniyet şeridine çekilen TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | İzmir'de emniyet şeridine çekilen TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

17.03.2022 14:03
Son dakika haberi | İzmir'de emniyet şeridine çekilen TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri: İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, arıza nedeniyle emniyet şeridine çekilen TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Özcan Bakoğlu (46) hayatını kaybetti, TIR'ın altında tamir yapan 1 kişi de yaralandı.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, arıza nedeniyle emniyet şeridine çekilen TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Özcan Bakoğlu (46) hayatını kaybetti, TIR'ın altında tamir yapan 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam İzmir- Çeşme Otoyolu Güzelbahçe yol ayrımı yakınında meydana geldi. F.Ö.Ö. (49), kullandığı 35 AGB 444 dorse plakalı TIR'ı arıza nedeniyle emniyet şeridine çekip, park etti ve tamirci çağırdı. Tamiri yapılan TIR'a, Özcan Bakoğlu yönetimindeki 35 CSA 13 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Bakoğlu'nun hayatını kaybettiği, TIR'ın altında tamir yapan Ali Turan'ın (57) ise yaralandığı belirlendi. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Güzelbahçe'de balık restoranı işlettiği öğrenilen Bakoğlu'nun cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberi | İzmir'de emniyet şeridine çekilen TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İzmir'de emniyet şeridine çekilen TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İzmir'de emniyet şeridine çekilen TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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