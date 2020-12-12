Son dakika haberi: İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen Fulya Öztürk, Muğla'da toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika haberi: İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen Fulya Öztürk, Muğla'da toprağa verildi

12.12.2020 00:57
Son dakika haberi: İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen Fulya Öztürk, Muğla'da toprağa verildi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen 35 yaşındaki Fulya Öztürk, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen 35 yaşındaki Fulya Öztürk, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir pastanede meydana gelmişti. Fulya Öztürk (35), pastanede çalıştığı esnada eski eşi Hasan Ozan Baştosun (31) içeri girdi. İddialara göre, Fulya Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Ozan Baştosun yanında getirdiği tabancasıyla Fulya Öztürk'e ateş ederek aracıyla kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Fulya Öztürk'ü gören çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fulya Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Fulya Öztürk'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Genç kadının cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi

Eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Fulya Öztürk, Fethiye Taşyaka Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye genç kadının ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. - MUĞLA

Fulya Öztürk, Fethiye, İzmir, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen Fulya Öztürk, Muğla'da toprağa verildi - Son Dakika


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