Son dakika haberi | İzmir'de etkili sağanak sebebiyle yollar göle döndü - Son Dakika

İzmir'de etkili sağanak sebebiyle yollar göle döndü

İZMİR'de, öğle saatlerinden itibaren etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle çeşitli bölgelerde su birikintileri meydana gelirken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Pazartesi gününden bu yana şehirde yer yer etkili olan sağanak, bugün öğle saatlerinde bir kez daha etkili oldu. Özellikle şehrin batı kesimlerinde doluyla birlikte etkili olan sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri meydana geldi. Anadolu Caddesi'nin bazı bölümlerinde şiddetli sağanak nedeniyle oluşan birikintiler sürücülere zor anlar yaşattı. Araç sürücüleri, ilerlemekte güçlük çekti. Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceği, Pazar gününden sonra ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.