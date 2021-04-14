İzmir'de elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan Ahmet Kurtuluş'un öldürülmesiyle ilgili 10 sanıklı davada iddia makamı, cinayet sanığının "tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Organize suç örgütü davası kapsamında elektronik kelepçe takılarak ev hapsinde tutulan Ahmet Kurtuluş'un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili haklarında dava açılan 8'i tutuklu, 2'si firari 10 sanığın yargılanmasına İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmaya sanıklar tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatları ile öldürülen Ahmet Kurtuluş'un ailesinin avukatı da duruşmada hazır bulundu.

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Yener Toğa'nın olay günü maktulü ateşli silahla vurarak öldürdüğünü belirtti.

Sanığın eylemi örgüt üyeliği çerçevesinde işlediği ve örgüte kendi isteği ile katıldığını söylediğini vurgulayan cumhuriyet savcısı, sanığın "tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

İddia makamı, M.K, M.Y.Y, B.Y. ve E.K. hakkında ise cinayet suçunu işleyen Yener Toğa'ya silah sağladıkları, olay yerine götürdükleri, yol parası verdikleri ve barınma delillerini yok ettikleri gerekçesiyle "tasarlayarak kasten adam öldürme suçuna yardım etme" suçundan cezalandırılmaları yönünde mütalaa verdi.

Cumhuriyet savcısı, söz konusu 4 sanığın ayrıca "örgütün hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgütsel faaliyetin veya bir suçun işlenmesine bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan da cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklardan H.H.A. ve H.A'nın da "tasarlayarak kasten adam öldürme suçuna yardım etme" ve "silahlı suç örgütüne üye olma" ve "suçu bildirmeme" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa veren cumhuriyet savcısı, firari sanıklar Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz'ün dosyalarının ayrılmasını talep etti.

Sanıklar ve avukatları esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanıklara ve avukatlarına süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Dava

İzmir'de Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı öne sürülen organize suç örgütünde yönetici olduğu suçlamasıyla yakalanan, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra konutu terk etmeme tedbiriyle serbest bırakılan Ahmet Kurtuluş, 30 Mayıs 2019'da konutunda uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Hazırlanan iddianamede Serkan Kurtuluş, Lider Camgöz, Yener Toğa, B.Y, E.K, H.H.A. ve H.A. hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "örgüte bilerek isteyerek yardım etme", "tasarlayarak öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" gibi suçlardan ceza istenmişti.

Hazırlanan ek iddianamelerle M.K, U.U. ve M.Y.Y. hakkında da dava açılmış, sanık sayısı 10'a çıkmıştı.