Ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Torbalı ilçesinde 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevlerin büyümemesi için müdahalede bulunduğu sırada dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın binada hasara yol açtı.
Son Dakika MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "idam" açıklaması: Düzenleme bana gelirse onaylarım Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi TBMM destek mesajı verdi! Özel oturuma sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi davet edildi Bakan Albayrak'tan, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin değerlendirme: YEP'te önceliğimizdi Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı