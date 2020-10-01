Ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin büyümemesi için müdahalede bulunduğu sırada dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın binada hasara yol açtı.