Evinde yangın çıkaran kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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Evinde yangın çıkaran kadın gözaltına alındı

19.10.2022 09:04

İzmir'in Buca ilçesinde evindeki eşyaları ateşe veren kadın, gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde evindeki eşyaları ateşe veren kadın, gözaltına alındı.

İnönü Mahallesi'ndeki 677/4 Sokak'ta iki katlı binanın ikinci katında ikamet eden A.T. (40), kitapların da olduğu bazı eşyalarını yakarak sokağa attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerine kapıyı açmayan A.T, evinde de yangın çıkardı.

A.T'nin ekiplerin ikna çalışmalarına cevap vermemesi üzerine kapısı kırılarak dışarı çıkarıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Gözaltına alınan A.T'nin psikolojik sorunları bulunduğu ve alkollü olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinde yangın çıkaran kadın gözaltına alındı - Son Dakika

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