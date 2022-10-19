İnönü Mahallesi'ndeki 677/4 Sokak'ta iki katlı binanın ikinci katında ikamet eden A.T. (40), kitapların da olduğu bazı eşyalarını yakarak sokağa attı.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Evinde yangın çıkaran kadın gözaltına alındı - Son Dakika

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