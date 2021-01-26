İzmir'de feci kaza: 2 yaralı

Metrelerce savrulan araç belediye otobüsüne çarparak durabildi

İZMİR - İzmir'in Balçova ilçesinde aşırı süratli bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarptığı aydınlatma direğini de metrelerce sürükledikten sonra kavşağı aşıp belediye otobüsüne çarparak durabildi. Kaza da büyük hasar gören ve alev alan araçtaki sürücü ile yanında bulunan kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Levent Marina kavşağında meydana geldi. İzmir- Çeşme otoyolundan Balçova yönüne gitmekte olan ve aşırı süratli olduğu öğrenilen Ömer K., idaresindeki BMW marka 34 DIE 936 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarptığı aydınlatma direğini de metrelerce sürükledi. Hızını alamayan otomobil kavşağı da aşarak ışıklarda beklemekte olan Mert U., idaresindeki 35 DB 578 plakalı belediye otobüsüne çarparak durabildi.

Kaza sonrası araç alev aldı

Çarpmanın etkisiyle camları kırılan belediye otobüsünde de büyük hasar meydana gelirken, kazanın ardından otomobilin yandığını fark eden otobüs şoförü araçta bulunan yangın tüpünü alarak alev alan otomobile ilk müdahaleyi yaptı. Ardından çevredeki vatandaşların da ihbarı üzerine olay yerin çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, araçta sıkışan bir kişi ise ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ambulansa alınan yaralı durumdaki sürücü Ömer K., ve yolcu konumundaki yaralı Tayfun E., çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine çağrılan çekici vasıtası ile araç bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.