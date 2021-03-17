Son dakika haberi... İzmir'de, forkliftin altında kalan işçi öldü - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, Mustafa Sağlam (55), bakım görevlisi olarak çalıştığı limanda forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.45 sıralarında TCDD'ye bağlı Alsancak Limanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, limanın teknik atölye kısmında bakım görevlisi olarak çalışan Mustafa Sağlam, bakım yaptığı sırada, forkliftin kayması sonucu altında kaldı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Sağlam, Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.