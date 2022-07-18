İZMİR İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde fuhuş yaptıkları iddiası üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan iki yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de fuhuş operasyonunda 2 kadın tutuklandı - Son Dakika

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