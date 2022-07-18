İzmir'de fuhuş operasyonunda 2 kadın tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de fuhuş operasyonunda 2 kadın tutuklandı

18.07.2022 12:59

İzmir'de fuhuş operasyonunda 2 kadın tutuklandıİZMİR İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde fuhuş yaptıkları iddiası üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan iki yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

İzmir'de fuhuş operasyonunda 2 kadın tutuklandı

İZMİR İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde fuhuş yaptıkları iddiası üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan iki yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir adreste fuhuş yapıldığı iddiası üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu N.G. ve S.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kadın, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ödemiş'te bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü Ödemiş'te bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de fuhuş operasyonunda 2 kadın tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de fuhuş operasyonunda 2 kadın tutuklandı - Son Dakika
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