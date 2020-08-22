Son dakika haberi: İzmir'de hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat öğleden sonra ilçeye bağlı Kaynaklar Mahallesi'nde meydana geldi. S.B.B. yönetimindeki 35 AU 7812 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen İ.D.'nin kullandığı 35 ANL 837 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçların hurdaya döndüğü kazada İ.D., Ş.D., S.D., B.D., D.D., A.M. ve S.B.B.x yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü S.B.B., sevk edildiği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.