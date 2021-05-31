Son dakika haberi! İzmir'de hastane önündeki saldırıya 1 tutuklama - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde motosikletinin gaz koluna dokunduğu gerekçesiyle Muhammet D.'yi (24), ardından da hastaneye gidip aralarında onun akrabaları ve hastane personeli 4 kişiyi tabancayla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde 28 Mayıs günü saat 01.00 sıralarında motosikletle gezen H.A. ve akrabası Ş.A., 7061/1 Sokak ile 7020 Sokak'ın birleştiği kavşakta Muhammet D. ile karşılaştı. Taraflar sohbet ederken Muhammet D., H.A.'nın motosikletinin gaz koluna dokununca araç hareket etti. Bunun üzerine H.A., Muhammet D.'ye tepki gösterdi, tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.A., belinden çıkardığı tabancayla Muhammet D.'nin bacağına ateş etti. Yaralanan Muhammet D., kanlar içinde yere yığıldı. H.A. ve akrabası Ş.A. ise kaçtı. Muhammet D. akrabası olduğu öğrenilen İ.D. tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TABURCU OLURKEN İKİNCİ SALDIRIOlayı haber alan Muhammet D.'nin yakınları, hastaneye gitti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Muhammet D., saat 02.00 sıralarında akrabalarıyla hastaneden çıkarken ikinci saldırıya uğradı. Saldırganlar, seyir halindeyken özel hastanenin acil servisi önünde bekleyen çok sayıda kişiye tabancayla art arda ateş açtı. Saldırıda, hastanenin güvenlik amiri Kayhan Doğan başından, Muhammet D.'nin akrabaları Nurettin Kaymaz göğsünden ve Soner Kaymaz ise başını sıyırıp geçen kurşun ile yaralandı. Hastanenin güvenlik görevlisi Sait Burak Kanık da vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralılar acil serviste tedaviye alınırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, çevre güvenliğini alırken, yakınlarının vurulduğunu gören kişiler ise sinir krizleri geçirdi. Yaralılardan Soner Kaymaz, tedavisinin ardından taburcu edildi. Güvenlik amiri Kayhan Doğan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.1 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarından tespit ettiği şüpheliler H.A. ve Ş.A.'yı sabah saatlerinde yakaladı. Şüphelilerin saklanmasına yardım ettiği belirlenen M.E. de gözaltına alındı. Bozyaka semtindeki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.A. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.