Son dakika haberi: İzmir'de hastanede 9 güvenlik görevlisini darp eden şüpheliler gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: İzmir'de hastanede 9 güvenlik görevlisini darp eden şüpheliler gözaltında

05.03.2022 18:26
Son dakika haberi: İzmir'de hastanede 9 güvenlik görevlisini darp eden şüpheliler gözaltında

Bir son dakika haberine göre İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde canlandırma odasına girmek isteyen 3 kişi, kendilerine engel olmak isteyen 4'ü kadın 9 güvenlik personelini darbetti.

İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde canlandırma odasına girmek isteyen 3 kişi, kendilerine engel olmak isteyen 4'ü kadın 9 güvenlik personelini darbetti. Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay dün akşam saatlerinde Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre trafik kazasında ağır yaralanan K.N., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan K.N., doktorlar tarafından canlandırma odasına alındı. Ağır yaralanan kişinin yakınları da canlandırma odasına girmeye çalışınca güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Bunun üzerine hastanın yakınları ve güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Çıkan kavgada 3 hasta yakını, çıkan arbedede 4'ü kadın 9 güvenlik görevlisini darbetti.

Beyaz kod verildi

Olayda, darbedilen bir güvenlik görevlisinin kafa travması yaşadığı, birinin kaburgasının, birinin de burnunun kırıldığı öğrenildi. Hastanede beyaz kod verilmesinin ardından olay yerine gelen Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik görevlilerine saldıran 3 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan 9 kişiden 5'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı Son dakika haberleri: Yanık yağdan akaryakıt yapacaktı, polise yakalandı Son dakika haberleri: Yanık yağdan akaryakıt yapacaktı, polise yakalandı

Araştırma, Polis, Çiğli, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İzmir'de hastanede 9 güvenlik görevlisini darp eden şüpheliler gözaltında - Son Dakika


Son Dakika
18:19 Muleka göz kamaştırıyor! Kasımpaşa'nın İzmir'de yüzü güldü
18:13 Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yendi, 15. sıraya yükseldi!
18:10 TBMM Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu! Oturuma ara verildi
17:58 Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor!
17:23 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor
17:15 Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor
17:04 Rusya, 9 ülke ile ithalatı artırma kararı aldı! Aralarında Türkiye de var
16:52 Putin, Avrupa'nın yaptırımlarını savaş ilanı olarak yorumladı: Her şey planlandığı gibi gidiyor
16:23 Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 18:31:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: İzmir'de hastanede 9 güvenlik görevlisini darp eden şüpheliler gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement