HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Son Dakika

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

08.12.2020 17:43

İzmir'de, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı Emrah Alemdağ'ın annesi Muhbet Alemdağ, ablası Sevda Kaplan ile hiç görmediği 7 yaşındaki kızı Hasret Nur Alemdağ, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde nöbete başladı.

İzmir'de, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı Emrah Alemdağ'ın annesi Muhbet Alemdağ, ablası Sevda Kaplan ile hiç görmediği 7 yaşındaki kızı Hasret Nur Alemdağ, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde nöbete başladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dağa kaçırılan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda son dönemde üç kişiyi ikna ederek ailelerine kavuşturdu. Jandarma ekipleri, yaklaşık 7 senedir ailesinden uzak olan Emrah Alemdağ'ın ailesiyle de sürekli irtibat halinde kalarak geri getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

HDP İzmir İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aile sayısı, Alemdağ ailesinin de katılımıyla üçe yükseldi.

Anne Muhbet Alemdağ, oğlunun Erzurum'da, 22 yaşında çobanlık yaparken dağa kaçırıldığını ve o günden bu yana sadece bir kez ablası ve karısıyla telefonda görüştüğünü söyledi.

Emrah Alemdağ'ın kaybolduğu gün komşularının "Sizin hayvanlar burada ama oğlan yok" diyerek haber verdiğini, yaptıkları aramaların sonuçsuz kaldığını anlatan anne Alemdağ, "Çocuğumu istiyorum, başka hiçbir şey değil. Köydeki evimi arazimi her şeyimi sattım buraya geldim. Oğlumu istiyorum. Oğlum geri gelsin, benim sesimi duysun, bana cevap versin. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Sadece cevap versin 'Ben sağım, yaşıyorum' desin. Ben bunu istiyorum. Devlet benim yanımda. Her şey benim yanımda. Hiç korkmasın." dedi.

"Kardeşim gelmek istiyor"

Abla Sevda Kaplan da kardeşinin, eşi 3 aylık hamileyken kaybolduğunu anlattı.

Kardeşiyle bir kez geçen yıl telefonda konuştuğunu dile getiren Kaplan, "Kardeşimle konuştuğumda bana dedi ki 'Bir kere kaçtım ama yakalandım. Gelmek istiyorum ancak nasıl geleyim? Gelirsem yakalanırım' dedi. Ben de 'Hayır kardeşim yakalanmazsın. Jandarmamız yanımızda çok şükür" dedim." ifadelerini kullandı.

Kardeşinin görüşmelerinde kendisine kızını sorduğunu da anlatan Kaplan, "Bana, 'Çocuğum olduğunu söylüyorlar, doğru mu?' dedi. Ben de 'Evet bir kızın var.' dedim. Eşiyle ve benimle konuştu. Kızı ufaktı, onunla konuşamadı. Kızını hiç görmedi." dedi.

Kardeşinin kendilerine güvenmesini isteyen Kaplan, "Jandarmamız arkamızda çok şükür. Kardeşim hayattaysa en azından bir sesini duymak istiyoruz." diye konuştu.

Kaçırılan Emrah Alemdağ'ın kızı 7 yaşındaki Hasret Nur Alemdağ da "Babamı istiyorum" dedi.

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Terör, İzmir, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Son Dakika


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