Son dakika haberi | İzmir'de hurdacıların demir savaşı: Enkaz başında taşlı sopalı kavga kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi | İzmir'de hurdacıların demir savaşı: Enkaz başında taşlı sopalı kavga kamerada

07.01.2021 15:17
Son dakika haberi | İzmir'de hurdacıların demir savaşı: Enkaz başında taşlı sopalı kavga kamerada, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de, yıkılan binanın enkazında demirleri paylaşamayan iki hurdacı grup, taş ve sopalarla birbirine girdi.

İzmir'de, yıkılan binanın enkazında demirleri paylaşamayan iki hurdacı grup, taş ve sopalarla birbirine girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kavga anları, adeta meydan muharebesini andırdı.

İzmir'de, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerindeki bir bina ağır hasar aldı ve kararın ardından yıkıldı. Enkaz başında ise demirleri toplamak isteyen hurdacılar arasında anlaşmazlık çıktı. Hurdacılar arasındaki tartışma biranda kavgaya dönüştü. Demirleri kimin toplayacağı konusunda anlaşamayan hurdacılar, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

TAŞLAR HAVADA UÇUŞTU, 2 KİŞİ YARALANDI, 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Kavgada 2 kişi kafasından taşla yaralandı, çevrede park halinde bulunan 5 araç ise atılan taşlarla hasar aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle sonlandırdı.

Olayın ardından kavganın yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde birbirlerine taş ve sopalarla saldıran grubun kavgası, adeta meydan muharebesini andırdı.

"YAKLAŞIK OLARAK 20 BİN TL CİVARINDA BİR HASARIMIZ VAR"

Taşlı sopalı kavgada arabası zarar gören Ercüment Yıldırım, "Olaydan binadaki komşularımız sayesinde haberimiz oldu. Aşağı indiğimizde olay bitmek üzereydi. Çok fazla polis memuru gelmişti. Park halinde olan 5 araç zarar gördü. Burada günlerdir süren bir moloz savaşı var. O gün de artık tavan noktaya geldi olaylar. Toplamaya gelen hurdacılar kavgaya tutuşmuşlar. Benim aracım da burada park halindeydi. Camlarında ve tavanın kırıklar vardı. Yaklaşık olarak 20 bin TL civarında bir hasarımız var. Bunu yapanlardan davacı olduk. Burada sürekli bir hurdacılarla sıkıntı yaşıyoruz. Deprem olalı 2 ay oldu; ama biz hala depremi yaşıyoruz" dedi.

(Salih Yılmazsoy - Halil Karahan/İHA)

Ankara, kavga, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İzmir'de hurdacıların demir savaşı: Enkaz başında taşlı sopalı kavga kamerada - Son Dakika


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